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09:50, 15 мая 2025Экономика

Россия резко нарастила закупки пальмового масла в Индонезии

Поставки пальмового масла из Индонезии в Россию выросли до 148,8 тысячи тонн
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nirapai Boonpheng / Shutterstock / Fotodom

В первом квартале текущего года Россия неожиданно резко нарастила поставки пальмового масла из Индонезии, хотя до этого несколько лет сокращала закупки. Об этом со ссылкой на данные индонезийской статистики сообщает РИА Новости.

В прошлом году за тот же период импорт достиг минимальных 97,8 тысячи тонн, но в 2025-м вырос до 148,8 тысячи тонн, что стало рекордом с января-марта 2021 года.

При этом в денежном выражении закупки выросли в два раза — до 166,8 миллиона долларов, хотя в первом квартале 2022 года результат все же был выше — 196,6 миллиона долларов.

Такой результат позволил России занять десятое место среди импортеров этого продукта из Индонезии. В первой тройке находятся Пакистан (828,2 миллиона долларов), Индия (706,3 миллиона) и Бангладеш (466,1 миллиона). Индонезия является крупнейшим в мире производителем пальмового масла.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Россию импортировали 795 тысяч тонн пальмового масла, что стало минимумом за последние десять лет. На Индонезию пришлось 70 процентов поставок.

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