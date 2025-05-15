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17:49, 15 мая 2025Мир

Мединский назвал задачу переговоров в Стамбуле

Мединский выступил с заявлением на тему переговоров с Украиной в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Задача двусторонних переговоров с Украиной в Стамбуле заключается в выходе на долгосрочный мир, который устранит первопричины начала вооруженного конфликта. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский в ходе своего обращения, передает РИА Новости.

«Задача прямых переговоров с украинской стороной — рано или поздно выйти на установление долгосрочного мира, устранив базовые первопричины конфликта», — отметил он. После помощник главы государства вернулся в здание российского генерального консульства. Ответов на вопросы журналистов не последовало.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Мединский озвучит важное заявление прибывшей на переговоры с Киевом в Стамбуле делегации Москвы. Оно прозвучало вскоре после завершения переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

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