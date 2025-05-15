Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Кори Гауфф
2:0
Завершен
Мирра Андреева
Рим (ж)
США
6:5
Завершен
Норвегия
ЧМ-2025|Группа B
ЦСКА
2:0
Завершен
Зенит
Fonbet Кубок России|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
Латвия
0:6
Завершен
Швеция
ЧМ-2025|Группа A
Казахстан
1:5
Завершен
Дания
ЧМ-2025|Группа B
Торонто Мэйпл Лифс
14 мая
23:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
Виннипег Джетс
Завтра
04:30 (Мск)
Даллас Старз
НХЛ — плей-офф|1/4 финала. 5-й матч
Вегас Голден Найтс
Сегодня
04:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ — плей-офф|1/8 финала. 5-й матч
00:33, 15 мая 2025Спорт

Медведев назвал трех лучших российских спортсменов

Медведев назвал Овечкина, Дзюбу и Андрееву лучшими российскими спортсменами
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Juan Medina / Reuters

Теннисист Даниил Медведев назвал трех лучших российских спортсменов. Его слова приводит Telegram-канал «Едим теннис».

Медведев отметил, что себя бы не включил в топ-3. «Я сейчас пока что далеко, надеюсь, вернусь», — добавил он.

На первое место Медведев поставил капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который установил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Следом он расположил нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбу, который также отметился рекордами. Третьей спортсмен назвал лучшую российскую теннисистку в мировом женском рейтинге Мирру Андрееву.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он располагается на 11-й позиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин отправит Мединского и начальника ГРУ на переговоры в Стамбул

    В Северной Осетии произошла стрельба

    Итальянский депутат притворился привидением и попытался напугать премьер-министра

    Медведев назвал трех лучших российских спортсменов

    Топ-менеджера издательства «Эксмо» заподозрили в экстремизме

    Таинственные «взрывы» птиц озадачили жителей одного штата

    «Калашников» показал новейшие укороченные АК-12 и АК-15

    В Венгрии сообщили о сбитом украинском беспилотнике

    Украинский миллиардер пообещал опубликовать компромат на Зеленского

    В составе российской делегации увидели позицию Москвы по переговорам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости