Медведев назвал Овечкина, Дзюбу и Андрееву лучшими российскими спортсменами

Теннисист Даниил Медведев назвал трех лучших российских спортсменов. Его слова приводит Telegram-канал «Едим теннис».

Медведев отметил, что себя бы не включил в топ-3. «Я сейчас пока что далеко, надеюсь, вернусь», — добавил он.

На первое место Медведев поставил капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, который установил снайперский рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Следом он расположил нападающего «Акрона» и сборной России Артема Дзюбу, который также отметился рекордами. Третьей спортсмен назвал лучшую российскую теннисистку в мировом женском рейтинге Мирру Андрееву.

29-летний Медведев — первая ракетка России. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов он располагается на 11-й позиции.