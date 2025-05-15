Мичков выиграл суд у удерживающей его документы компании в ОАЭ

Адвокат аль Катири: Мичков выиграл суд у удерживающей его паспорт компании в ОАЭ

Российский форвард «Филадельфии Флайерс» Матвей Мичков выиграл суд у компании по аренде автомобилей в ОАЭ, которая удерживала его документы. Об этом сообщил адвокат Шук аль Катири, слова которого передает «Матч ТВ».

Суд вынес решение в пользу Мичкова и обязал компанию в принудительном порядке вернуть неправомерно удержанный паспорт хоккеиста. «Никто не имеет права удерживать чьи‑либо личные документы. Действия компании по прокату автомобилей были не только незаконными, но и необоснованными по отношению к нашему клиенту», — подчеркнул аль Катири.

Накануне сообщалось, что Мичков попал в аварию на арендованной машине BMW 430, за рулем которой был его друг. При этом документы на автомобиль были оформлены на хоккеиста. Компания потребовала компенсацию за молчание в размере 100 тысяч долларов, а Мичкову и его другу не отдавали паспорт.

Мичков стал лучшим снайпером регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди новичков. В завершившейся регулярке россиянин забросил 26 шайб.

