Мирошник: Ударами по Белгородчине Киев показывает свое «стремление» к миру

Увеличившаяся активность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным районам Белгородской области показывает «истинное стремление» президента республики Владимира Зеленского к миру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«На фоне преступлений, которые совершаются на территории приграничных районов Белгородской области с Украиной, демонстрируется истинное отношение и стремление Украины к урегулированию военного кризиса», — рассказал посол.

По его словам, при упреках украинского лидера в том, что он якобы единственный стремится к миру, Киев делает все, чтобы ни диалога, ни мирного урегулирования не состоялось.

Ранее Зеленский не исключил возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.