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13:41, 15 мая 2025Бывший СССР

Мирошник рассказал об «истинном стремлении» Киева к миру

Мирошник: Ударами по Белгородчине Киев показывает свое «стремление» к миру
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Увеличившаяся активность ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по приграничным районам Белгородской области показывает «истинное стремление» президента республики Владимира Зеленского к миру. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает ТАСС.

«На фоне преступлений, которые совершаются на территории приграничных районов Белгородской области с Украиной, демонстрируется истинное отношение и стремление Украины к урегулированию военного кризиса», — рассказал посол.

По его словам, при упреках украинского лидера в том, что он якобы единственный стремится к миру, Киев делает все, чтобы ни диалога, ни мирного урегулирования не состоялось.

Ранее Зеленский не исключил возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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