Морской лев случайно забрел в парк в 30 километрах от воды и попал на видео

В Чили морской лев случайно забрел в парк, расположенный в 30 километрах от воды

Посетители национального парка Торрес дель Пайне, Чили, внезапно наткнулись на морского льва посреди травы и сняли его на видео. Об этом пишет Jam Press.

Заметив морского льва примерно в 30 километрах от воды, гуляющие заподозрили неладное и сообщили о нем сотрудникам парка. Заблудившееся животное оперативно перевезли в портовый город Пуэрто.

Предполагается, что морской лев попал в реку, ведущую к водоему Сеньорет. Тот расположен недалеко от Торрес дель Пайне. По мнению экспертов, морской лев выбрался из Сеньорета на сушу и случайно забрел вглубь парка.

Ранее сообщалось, что в США морской лев покусал серфера в штате Калифорния. Животное, скорее всего, чем-то болело, так как наелось токсичных водорослей.

