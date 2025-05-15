Мужчина случайно обнаружил измену родственника и оказался в тупике

Секс-коуч Лаура Коллинз дала совет мужчине, который случайно обнаружил измену родственника и не знает, что делать. Письмо читателя и ответ специалистки опубликовало издание Metro.

Мужчина рассказал, что недавно узнал, что у его дяди роман с женщиной, проживающей по соседству. «Мне очень нравится моя тетя, и мне жаль, что ее выставляют дурой. Кроме того, соседка была замужем и разведена трижды, у нее обесцвеченные волосы, татуировки и она ходит одетой как подросток. Я не могу смириться с тем, что моему дяде она нравится», — рассуждает автор письма.

По словам мужчины, он видел дядю с любовницей целующимися в баре и замечал их на домашней камере видеонаблюдения. «Дядя и тетя — постоянные гости в моем доме, и противно видеть, что он ведет себя так любяще и фальшиво, когда я знаю правду. У меня не хватает смелости что-то ему сказать», — пожаловался он.

Коллинз напомнила автору письма, что семейные проблемы его дяди — это дело исключительно самого дяди. «Но я понимаю, что вам жаль тетю и трудно с этим жить. Принимая во внимание заботу о ее благополучии, вы должны просто довериться своей маме и рассказать ей то, что знаете. Она может быть в ужасе от того, что вы скажете, но с другой стороны, может и знать то, чего вы не знаете», — дала совет коуч.

Специалистка выразила надежду, что мать сможет поговорить со своим братом и хотя бы предупредить того, что об интрижке стало известно. «Затем просто забудьте про это и предоставьте возможность им самим решать свои проблемы», — заключила Коллинз.

Ранее Коллинз дала совет женщине, которая забеременела обманным путем и не нашла понимания со стороны партнера. Автор письма рассказала, что ей уже 33 года, поэтому она считает, что готова к замужеству и материнству, но ее бойфренд не горит желанием связывать себя обязательствами.