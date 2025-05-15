Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:29, 15 мая 2025Россия

Названа техника НАТО с перевернувшейся на российской трассе фуры

Перевернувшаяся в Башкирии фура перевозила французский БТР VAB и М113 из США
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: David Monniaux / wikipedia

Фура, перевернувшаяся на трассе в Иглинском районе Башкирии, перевозила трофейный французский бронетранспортер (БТР) VAB и М113 из США. Попавшую в ДТП технику НАТО назвали «Осторожно, новости» в Telegram.

По информации издания, вооружение везли в составе колонны из Уфы где с 2 по 12 мая работала передвижная выставка «Сила V правде — гордость и Победа», когда грузовик столкнулся с легковой машиной. Виновник аварии не сообщается.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что фура съехала с дороги и перевернулась на бок, а прикрепленные к ней бронетранспортеры частично отцепились. Также в кювет слетел гражданский автомобиль.

До этого в Махачкале БТР переехал Lada Priora с находившимся внутри водителем. Спасти мужчину не удалось. Последствия аварии попали на видео.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский передал Путину из Турции два слова

    В Кремле ответили на вопрос о подготовке встречи Путина и Трампа

    Командующие группировками в зоне СВО доложили Путину о положении дел на фронте

    Известный американский телеведущий примерил на себя образ Киркорова

    Депутат Рады уличил Зеленского в срыве переговоров с Россией в Турции

    Белла Хадид пожаловалась на последствия тяжелой болезни

    Россиянина похитили из-за пяти миллионов рублей

    ВВС США увеличат дальность истребителя F-47

    Инспектор ФНС получил три миллиона рублей от российского бизнесмена за покровительство

    Мединский рассказал о настрое российской делегации в Стамбуле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости