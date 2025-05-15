Названа техника НАТО с перевернувшейся на российской трассе фуры

Перевернувшаяся в Башкирии фура перевозила французский БТР VAB и М113 из США

Фура, перевернувшаяся на трассе в Иглинском районе Башкирии, перевозила трофейный французский бронетранспортер (БТР) VAB и М113 из США. Попавшую в ДТП технику НАТО назвали «Осторожно, новости» в Telegram.

По информации издания, вооружение везли в составе колонны из Уфы где с 2 по 12 мая работала передвижная выставка «Сила V правде — гордость и Победа», когда грузовик столкнулся с легковой машиной. Виновник аварии не сообщается.

Ранее в сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что фура съехала с дороги и перевернулась на бок, а прикрепленные к ней бронетранспортеры частично отцепились. Также в кювет слетел гражданский автомобиль.

До этого в Махачкале БТР переехал Lada Priora с находившимся внутри водителем. Спасти мужчину не удалось. Последствия аварии попали на видео.