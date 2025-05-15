Названы грозящие фигурантам дела об экстремизме в «Эксмо» сроки

ТАСС: Сотруднику «Эксмо» Норовяткину грозит до восьми лет за пропаганду ЛГБТ

Директору по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолию Норовяткин, задержанному по делу об экстремизме, грозит до восьми лет колонии. Такие сроки назвали ТАСС в правоохранительных органах.

Отмечается, что такой срок топ-менеджер издательства и фигуранты дела могут получить за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В общей сложности по данному делу задержаны около 11 человек, с ними проводятся следственные действия.

В свою очередь, в издательстве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а дело связано с пропагандой запрещенного движения в книгах Popcorn books.

Ранее в одном из самых известных книжных магазинов Санкт-Петербурга, «Подписные издания», прошли обыски. Уточнялось, что правоохранительные органы пришли с проверкой после жалобы на то, что в ассортименте магазина присутствуют произведения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.