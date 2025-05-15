Названы грозящие фигурантам дела об экстремизме в «Эксмо» сроки

Директору по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолию Норовяткин, задержанному по делу об экстремизме, грозит до восьми лет колонии. Такие сроки назвали ТАСС в правоохранительных органах.
Отмечается, что такой срок топ-менеджер издательства и фигуранты дела могут получить за пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). В общей сложности по данному делу задержаны около 11 человек, с ними проводятся следственные действия.
В свою очередь, в издательстве подчеркнули, что не имеют никакого отношения к пропаганде ЛГБТ, а дело связано с пропагандой запрещенного движения в книгах Popcorn books.
Ранее в одном из самых известных книжных магазинов Санкт-Петербурга, «Подписные издания», прошли обыски. Уточнялось, что правоохранительные органы пришли с проверкой после жалобы на то, что в ассортименте магазина присутствуют произведения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений.