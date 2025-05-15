Российскому ресторатору не дали переписать на себя бренд Starbucks

РИА Новости: Суд отклонил иск об аннулировании брендов Starbucks в России

Суд по интеллектуальным правам (СИП) отклонил иск российского ресторатора Антона Пинского о досрочном прекращении защиты серии брендов американской сети кофеен Starbucks Corporation, прекратившей работу в стране в 2022 году. Об этом со ссылкой на судебные материалы сообщает РИА Новости.

Истец требовал аннулировать права на семь товарных знаков — двух графических в виде логотипа сети и пяти комбинированных с изображениями и словами Starbucks, Starbucks Coffee и «Старбакс коффи».

В случае положительного решения Пинский получал возможность продолжить регистрацию своих товарных знаков обслуживания со словесными элементами Stars Pinskiy Сoffee и Stars Kanokov Сoffee. Оба они содержали изображения в виде стилизованной женской головы в короне, что перекликается с изображениями на брендах американской компании.

В Роспатенте посчитали, что бренды слишком похожи на Starbucks. В СИП после получения иска запретили ведомству выносить решение по заявкам Пинского, но теперь отменил обеспечительные меры.

Ранее сообщалось, что Роспатент одобрил заявку на регистрацию товарного знака Starbucks в России, поданную еще в мае прошлого года. Зарубежные компании, покинувшие страну, продолжают защиту своих брендов, чтобы не допустить их захвата и использования другими участниками рынка.

Starbucks ушла из России в 2022 году. Активы кофейной сети купил рэпер Тимур Юнусов (Тимати) и Пинский. Они переименовали сеть в «Старс Кофе», сейчас под этим брендом работают более 100 точек.