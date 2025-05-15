Перечислены болезни лечившегося молитвами 135-килограммового подростка из Москвы

У лечившегося молитвами подростка с ожирением из Москвы выявили болезни сердца

У 135-килограмового подростка из Москвы, которого мать предпочитала лечить молитвами, выявили проблемы с сердцем. Болезни россиянина перечислила Baza в Telegram.

По информации издания, 16-летнего мальчика госпитализировали в реанимацию Морозовской больницы 30 апреля. Врачи диагностировали у него синдром полиорганной недостаточности, ожирение тяжелой степени, кардиомиопатию, анемию и дыхательную недостаточность. Когда сотрудники учреждения выяснили, что до этого подросток у медиков не наблюдался, они обратились в полицию.

В беседе с матерью пациента правоохранители установили, что женщина никогда не водила сына к врачам и лечила его народными средствами, а также молитвами Богу. Она утверждает, что подросток никогда не жаловался на здоровье и лишь 30 апреля сообщил о плохом самочувствии.

Журналисты также выяснили, что несовершеннолетний покинул школу после 9 класса, однако не продолжил учебу и не устроился на работу. Кроме того, его семья находится в тяжелом материальном положении, а два года из-за нехватки денег им пришлось голодать. При этом мать мальчика называет сына «подарком от бога» — до его появления женщина потеряла в ДТП мужа и нерожденного ребенка, а через 15 лет вновь забеременела и родила.

О том, что двухметровый подросток с сильным избыточным весом попал в больницу, стало известно 15 мая. На момент госпитализации он не помещался в стандартную больничную койку.

Ранее в Махачкале пациент весом около 130 килограммов пришел на обследование в дагестанскую больницу и застрял в аппарате МРТ. Врачам пришлось руками доставать мужчину из аппарата.