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13:16, 15 мая 2025Мир

Раскрыта ключевая разница переговоров в Стамбуле три года спустя

Политолог Дудчак призвал делегацию Украины на переговорах выучить конституцию РФ
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

В конституции России появились серьезные изменения, и украинской делегации, представляющей страну на переговорах в Стамбуле, стоило бы лучше их изучить. О ключевой разнице в переговорах Киева и Москвы в Турции спустя три года aif.ru рассказал политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

По его словам, перед участием в дипломатической встрече киевским политикам стоило бы хорошо изучить нынешнюю Конституцию РФ, потому что текущие заявления украинской стороны и их требования не вяжутся с объективной реальностью.

«Они где-то в своем мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», — заметил Дудчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации из России. Он назвал переговорную группу из Москвы «бутафорской».

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