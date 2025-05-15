Раскрыта ключевая разница переговоров в Стамбуле три года спустя

Политолог Дудчак призвал делегацию Украины на переговорах выучить конституцию РФ

В конституции России появились серьезные изменения, и украинской делегации, представляющей страну на переговорах в Стамбуле, стоило бы лучше их изучить. О ключевой разнице в переговорах Киева и Москвы в Турции спустя три года aif.ru рассказал политолог, эксперт движения «Другая Украина» Александр Дудчак.

По его словам, перед участием в дипломатической встрече киевским политикам стоило бы хорошо изучить нынешнюю Конституцию РФ, потому что текущие заявления украинской стороны и их требования не вяжутся с объективной реальностью.

«Они где-то в своем мире живут, ведут себя так, как будто они вправе ставить ультиматумы», — заметил Дудчак.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский усомнился в наличии мандата на принятие решений у делегации из России. Он назвал переговорную группу из Москвы «бутафорской».