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10:28, 15 мая 2025Забота о себе

Раскрыта опасность использования смартфона сразу после пробуждения

Врач Аладель предупредила о дневной тревоге из-за использования смартфона с утра
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Frimufilms / freepik

Врач Амара Аладель предупредила, что не стоит хвататься за смартфон сразу после пробуждения. Опасность этой привычки она раскрыла в беседе с изданием El Español.

Как отметила Аладель, не стоит использовать смартфон как минимум первые 30 минут после пробуждения. «Вы бомбардируете свой головной мозг синим светом и искусственным дофамином, прежде чем дать телу то, что ему действительно нужно», ─ уточнила врач.

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Аладель предупредила, что использование гаджетов сразу после пробуждения приводит к дневной тревоге, высокому уровню гормона стресса кортизола, а также беспричинной усталости. Эксперт посоветовала начинать утро с воздействия на организм солнечных лучей на протяжении 30 секунд. Кроме того, стоит сделать глубокий вдох и немного подвигаться, заключила она.

Ранее эксперт по сну Мишель Дреруп рассказала о необычном способе избавиться от бессонницы. По ее словам, для этого необходимо ложиться в постель в носках.

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