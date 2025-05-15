Раскрыто число пострадавших в ДТП с техникой НАТО на российской трассе

МЧС Башкирии: Два человека пострадали в ДТП с перевозившей технику НАТО фурой

В ДТП с фурой, перевозившей трофейную технику НАТО, в Иглинском районе Башкирии травмированы два человека. Число пострадавших назвало региональное управление МЧС в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, авария произошла на 1518-м километре трассы М-5. В результате столкновения с легковым автомобилем Kia грузовой КамАЗ с тралом съехал в кювет и опрокинулся. Причина ДТП не уточняется.

Сотрудники МЧС оказали пострадавшим первую медицинскую помощь на месте. Кроме того, спасатели отключили на автомобилях аккумуляторные батареи.

О перевернувшейся фуре с трофейной техникой НАТО стало известно утром 15 мая. На кадрах с места происшествия видно, что КамАЗ завалился на бок, а прикрепленное к нему вооружение отцепилось, частью корпуса оказавшись на земле. Также в кювет слетела легковая машина, участвовавшая в ДТП. Как выяснили журналисты, грузовик перевозил французский бронетранспортер (БТР) VAB и М113 из США.

Ранее на участке трассы М4 «Дон» в районе Ступина загорелся военный грузовик. В сети появились кадры с объятым пламенем транспортным средством.