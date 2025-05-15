Раскрыты ожидания делегации России о сроках переговоров с Украиной

Российская делегация все еще ждет начала переговоров с Украиной 15 мая

Российская делегация все еще ожидает начала переговоров с Украиной в четверг, 15 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Ждем», — ответил собеседник агентства на соответствующий вопрос.

При этом источник добавил, что на данный момент неизвестно, состоятся ли российско-украинские переговоры 15 мая или будут перенесены на пятницу, 16 мая.

Ранее глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский ответил на претензии украинского лидера Владимира Зеленского к уровню представителей России на предстоящей встрече. Он подчеркнул, что делегация России на переговорах в Стамбуле имеет все необходимые полномочия и компетенции.