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00:59, 15 мая 2025Ценности

Рита Ора показала фигуру в оголяющем тело образе

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Британская певица Рита Ора показала фигуру в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летняя исполнительница предстала на размещенном снимке в крошечном розовом бикини и белом боди с экстремальными вырезами. Помимо этого, звезда надела шорты, босоножки на каблуках и солнцезащитные очки с белой оправой. Свой образ она дополнила крупными серьгами-кольцами, макияжем и укладкой.

В апреле Рита Ора вышла на публику в бюстгальтере и микрошортах. Кроме того, звезда надела черный широкий пояс, декорированный серебристой фурнитурой, свисающей с бедер.

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