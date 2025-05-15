Россиян предупредили о грозящих блокировками комментариях к банковским переводам

Роскачество: Шутки в комментариях к переводу денег могут привести к блокировке

Шуточные комментарии к переводам могут стать поводом для разбирательства и даже привести к попаданию в черный список банка. Об этом рассказали «Ленте.ру» в Центре финансовой экспертизы Роскачества.

«Случается, что молодежь при переводах денег друг другу несерьезно подходит к финансовым вопросам и в шутку оставляет в назначении платежа комментарии вроде "на взрывчатку" или "взятка". Такие шутки могут закончиться блокировкой не только перевода, но и счета, а возможно, и привлечением следственных органов», — заключили в Роскачестве.

В таком случае отправителю перевода придется доказывать банку обоснованность таких транзакций в письменном виде, а в дальнейшем это может привести к тому, что банк может занести такого клиента в черный список, добавили в организации.

«Переводы, выполняемые между физическими лицами, в принципе не нуждаются в указании о назначении платежа. Поле с комментарием можно оставлять пустым. К тому же такие переводы не носят коммерческого характера, например, когда кто-то отправляет деньги на сбор подарка или на карманные расходы», — отметили там.

А если получатель перевода ведет коммерческую деятельность, банк должен об этом знать, пояснили в центре Роскачества. В комментариях к таким переводам лучше честно указать, что вы переводите деньги за товар или услугу, посоветовали в организации.

Комментарий к переводу далеко не единственный фактор, по которому банки определяют коммерческую деятельность, заметили в организации. Также обращают внимание на регулярность и количество транзакций, суммы переводов и суммы налогов, которые получатель регулярно отчисляет.

С 30 мая в России введут лимит на разовые денежные переводы в размере 100 тысяч рублей с упрощенной идентификацией клиента. Нововведение затронет переводы без открытия счета в банке и с электронных кошельков без прохождения полной идентификации.

