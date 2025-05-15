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06:49, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

РИА Новости: Аферисты обманывают россиян под предлогом уточнения трудового стажа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Злоумышленники начали звонить россиянам сообщать о якобы ошибке в их пенсионном стаже. О новой схеме злоумышленников в разговоре с РИА Новости предупредила эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Алла Храпунова.

По ее словам, мошенники звонят от имени сотрудников Пенсионного фонда и сообщают потенциальной жертве, что при проверке якобы выявлена ошибка в начислении стажа, в связи с чем необходимо прийти в офис ведомства. Также аферисты убеждают собеседников, что для этого необходимо записаться в якобы электронную очередь. Россиянам приходит код в СМС, который нужно озвучить.

Эксперт напомнила россиянам, что Пенсионного фонда больше не существует — вместо него с января 2023 года работает Социальный фонд. «Важно помнить, что для записи в СФР не требуется сообщать код из смс по телефону неизвестному лицу. Более того, сотрудники Фонда не звонят гражданам по таким вопросам», — подчеркнула Храпунова. Она также посоветовала россиянам при любых вопросах класть трубку, а информацию уточнять по официальным телефонам ведомства.

Ранее психолог-консультант Анна Неги сообщила, что самая уязвимая группа, подпадающая под перечень потенциальных жертв мошенников — это пожилые люди. Она объяснила, что психика пожилых людей подвижна. «При появлении угрозы активируется полное доверие и стремление исправить ситуацию», — отметила эксперт.

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