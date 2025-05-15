Россиянам перечислили симптомы смертельно опасной мышиной лихорадки

Инфекционист Мескина: Чаще всего мышиная лихорадка похожа на грипп

Геморрагическая (мышиная) лихорадка чаще всего передается через мочу и экскременты мышей, предупредила врач-инфекционист Елена Мескина. Симптомы этого смертельно опасного заболевания она перечислила россиянам в беседе с «Вечерней Москвой».

Мескина уточнила, что мышиная лихорадка практически никогда не передается от человека к человеку, но не стоит исключать пищевой, респираторный и контактно-бытовой путь ее распространения. В большинстве случаев, продолжила она, заболевание похоже на грипп. Иногда у пациентов может наблюдаться только повышение температуры, а в тяжелых формах развивается почечная недостаточность. «Также появляется геморрагическая сыпь, которая выглядит как мелкие кровоизлияния под кожей. Кроме того, может развиться очень тяжелая форма заболевания, которая протекает как сепсис», — объяснила инфекционист.

Врач обратила внимание на то, что смертность от мышиной лихорадки невысокая, но у пациентов с тяжелой формой заболевания действительно возможен летальный исход. Прививок от мышиной лихорадки в настоящий момент не существует, заключила она.

Ранее инфекционист Вера Сережина предупредила любителей поцелуев, что через слюну могут передаваться вирусы. По словам врача, весной таким способом можно заразиться гриппом.

