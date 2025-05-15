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09:38, 15 мая 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиянам указали на опасные методы лечения геморроя

Колопроктолог Маркарьян назвал опасным лечение геморроя спиртовыми салфетками
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Staras / Shutterstock / Fotodom

Попытка вылечить геморрой самостоятельно народными способами — самая частая ошибка, которую может допустить неопытный пациент, предупредил хирург-онколог, колопроктолог, кандидат медицинских наук, заведующий отделением хирургии и колопроктологии университетской клиники МГУ Даниил Маркарьян. На самые опасные методы лечения этого заболевания он указал россиянам в разговоре с «Лентой.ру».

Врач подчеркнул, что ни один народный рецепт не дает гарантии долгосрочного эффективного лечения геморроя, при этом большинство из них могут ухудшить ситуацию. Так, по словам специалиста, попытки снять боль кубиками льда или свечами из замороженных продуктов принесут кратковременное облегчение, но в долгосрочной перспективе способствуют усугублению симптомов заболевания.

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Другим опасным, но очень популярным вариантом домашнего лечения Маркарьян назвал свечи из картофеля или огурцов, с помощью которых пациенты пытаются снять воспаление. «Пытаться что-то продезинфицировать или "прижечь" внутри с помощью спиртовых салфеток или компрессов тоже опасно. Это не только не работает, но и может вызвать повреждение анального канала», — предупредил спикер.

Пытаясь «вылечиться» такими способами и не обращаясь к проктологу, пациенты вредят себе. Важно помнить, что сам геморрой опасности для жизни не представляет, хотя и имеет неприятные симптомы, однако схожие проявления могут иметь другие, гораздо более серьезные болезни, в том числе онкологические

Даниил Маркарьянхирург-онколог, колопроктолог

Ранее колопроктолог, хирург Эльвин Гусейнов предупредил об опасности одной привычки в туалете. Он заявил, что долгое сидение на унитазе может спровоцировать геморрой, инфекции мочеполовой системы и варикозное расширение вен.

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