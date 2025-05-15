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05:34, 15 мая 2025Путешествия

Россиянин описал поездку в деревню в Чехии словами «молодая селяночка накормила обедом»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Российский путешественник побывал в деревне в Чехии и раскрыл стоимость обеда в местном кафе. Свою поездку он описал в блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора, в заведении национальной кухни работала одна официантка. «Молодая селяночка накормила обедом, — рассказал автор. — А еще девушка оставила свой номер — захотела общения».

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Россиянин заказал фирменную полевку — наваристый суп с грибами, горохом и копченой свининой, а на второе ему принесли галушки с брынзой. В качестве напитков работница кафе предложила гостю светлое пиво и местную водку из сливы — сливовицу.

«Что-что, а национальная кухня в Чехии отличная!» — резюмировал путешественник. Он добавил, что весь обед обошелся дешевле тысячи рублей.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в столовой в Великобритании. По его словам, там было дорого и невкусно.

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