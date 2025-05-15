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17:28, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянина оштрафовали за мем с лягушонком Пепе

Новгородский суд оштрафовал россиянина на 1,5 тыс. руб. за мем с лягушонком Пепе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Новгородской области оштрафовал интернет-пользователя за размещенный в социальных сетях мем с лягушонком Пепе. Решение опубликовано на сайте судебной инстанции.

Согласно тексту постановления, на россиянина составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование запрещенной атрибутики или символики») за демонстрацию символики ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ). Его обязали выплатить штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

Поводом для этого стали две картинки, которые мужчина сохранил к себе в альбом в соцсети «ВКонтакте» в 2020 году. Одна из них представляла собой мем с лягушонком Пепе в радужном парике, а другая — фото немецких активисток Клары Цеткин и Розы Люксембург.

В решении суда отмечается, что фотографии были опубликованы еще в 2020 году, то есть когда движение ЛГБТ не было признано экстремистской организацией, а сам подсудимый свою вину не признал.

Ранее сообщалось, что сотрудников российского издательства попросили арестовать по делу о пропаганде ЛГБТ. Им предъявлено обвинение по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

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