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16:57, 15 мая 2025Силовые структуры

Россиянка с ножом пыталась догнать раненого сожителя и попалась зампрокурора

В Волгограде зампрокурора задержал женщину, бежавшую с ножом за сожителем
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Волгограде зампрокурора Советского района Станислав Набедрик задержал женщину, которая с ножом бежала за сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Утром зампрокурора увидел, как на улице женщина пытается нанести удары ножом убегающему от нее мужчине. При этом у россиянина уже было заметно открытое ранение левого предплечья. Сотрудник прокуратуры пресек действия россиянки.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом.

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