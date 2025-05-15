Россиянка с ножом пыталась догнать раненого сожителя и попалась зампрокурора

В Волгограде зампрокурора задержал женщину, бежавшую с ножом за сожителем

В Волгограде зампрокурора Советского района Станислав Набедрик задержал женщину, которая с ножом бежала за сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Утром зампрокурора увидел, как на улице женщина пытается нанести удары ножом убегающему от нее мужчине. При этом у россиянина уже было заметно открытое ранение левого предплечья. Сотрудник прокуратуры пресек действия россиянки.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ранее сообщалось, что россиянка поссорилась с безработным мужем и 36 раз ударила его ножом.