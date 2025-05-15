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12:36, 15 мая 2025Экономика

Россиянка собралась заменить счетчики и лишилась 30 миллионов рублей

Жительница Иркутска хотела заменить счетчики и лишилась 30 млн из-за мошенников
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Иркутска собралась заменить счетчики и лишилась 30 миллионов рублей. О мошенничестве в российском городе сообщает областное управление МВД в своем Telegram-канале.

48-летняя россиянка полгода общалась по телефону с неизвестными. Сначала они убедили женщину заменить приборы учета и получили доступ к ее личным данным. Затем злоумышленники начали запугивать, что ее накопления в опасности.

Одновременно с этим мошенники, выдававшие себя за работников Центрального банка, мониторинговой организации и спецслужб втерлись в доверие к женщине, поддерживали с ней дружеское общение и даже отправляли цветы.

В итоге за шесть месяцев она продала две квартиры, гараж и машину, взяла кредит и перевела аферистам в общей сложности 30 миллионов рублей. Обман раскрылся, когда в квартиру женщины пытались въехать новые владельцы.

Ранее жительница Ленинградской области встала в очередь на замену счетчиков и лишилась двух квартир и шести миллионов рублей.

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