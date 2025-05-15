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11:44, 15 мая 2025Россия

Российский школьник обозвал одноклассницу «безмамной» и поплатился

В селе Таборы школьник обозвал одноклассницу и заплатил 20 тысяч рублей
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В селе Таборы под Екатеринбургом школьник обозвал одноклассницу «безмамной» и поплатился. Юноша получил штраф в 20 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По сведениям российского издания, подросток на уроке истории всячески пытался задеть девочку. После оскорблений учащаяся заявила, что ее воспитывает бабушка. В ответ на это одноклассник попытался ее ударить.

Спустя некоторое время ситуация повторилась. На этот раз у девочки зафиксировали ушибы.

Бабушка россиянки решила довести дело до суда. Там признали, что было и физическое, и моральное воздействие на ее внучку. Юношу обязали выплатить штраф.

До этого сообщалось, что в Первоуральске Свердловской области подросток избил сверстника за выложенное в сеть видео.

Уточнялось, что после потасовки с несовершеннолетними провели профилактическую беседу.

ЖЗЛ
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