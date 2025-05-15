Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

Священник из Тобольска спас на СВО солдата и был смертельно ранен

Священник и отец 11 детей из Тобольска Сергий Вайда спас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раненого солдата ценой собственной жизни. Об этом сообщила Тобольская митрополия на своей странице во «ВКонтакте».

На херсонском направлении Вайда попал под атаку украинского беспилотника. Стараясь спасти раненого российского военнослужащего, сам попал под удар и получил несовместимые с жизнью ранения.

«Отпевание состоится по иерейскому чину. Остались жена, 11 детей», — говорится в сообщении.

Известно, что Вайда отправился на фронт добровольцем и возглавил батальон инженерных войск.

Ранее многодетный отец из города Березовский Свердловской области Андрей Газеев скрыл от семьи отправку на СВО и не вернулся. Военный попал под обстрел на территории Селидово в Донецкой народной республике.