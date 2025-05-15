Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:42, 15 мая 2025Россия

Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

Священник из Тобольска спас на СВО солдата и был смертельно ранен
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Священник и отец 11 детей из Тобольска Сергий Вайда спас в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине раненого солдата ценой собственной жизни. Об этом сообщила Тобольская митрополия на своей странице во «ВКонтакте».

На херсонском направлении Вайда попал под атаку украинского беспилотника. Стараясь спасти раненого российского военнослужащего, сам попал под удар и получил несовместимые с жизнью ранения.

«Отпевание состоится по иерейскому чину. Остались жена, 11 детей», — говорится в сообщении.

Известно, что Вайда отправился на фронт добровольцем и возглавил батальон инженерных войск.

Ранее многодетный отец из города Березовский Свердловской области Андрей Газеев скрыл от семьи отправку на СВО и не вернулся. Военный попал под обстрел на территории Селидово в Донецкой народной республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о признании новых регионов России

    В «Пятерочке» в курице «Петелинка» нашли сальмонеллу

    Три россиянки создали сеть борделей с многомиллионной прибылью и попались

    Российский священник и отец 11 детей спас на СВО солдата и был смертельно ранен

    Зеленский назвал правильный путь переговоров

    Популярный российский блогер показал цены на продукты в стране Южной Америки

    В Госдуме рассказали о влиянии переговоров в Стамбуле на российский спорт

    Стало известно об активизации ВСУ в Курской области в день переговоров в Стамбуле

    Копия легендарного исторического документа оказалась оригиналом за 1,7 миллиарда рублей

    Эксперты ответят на вопросы желающих начать вести блог о питомце россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости