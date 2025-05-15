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19:08, 15 мая 2025Мир

Рубио назвал решающий аспект в переговорах России и Украины

Рубио: Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Европа имеет решающее значение в переговорах России и Украины по урегулированию конфликта. Такое мнение выразил госсекретарь США Марко Рубио после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО, заявление опубликовано на официальном сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь Рубио подчеркнул, что европейское лидерство имеет решающее значение для того, чтобы Россия и Украина добросовестно вели переговоры о быстром и прочном урегулировании кризиса», — отмечается в заявлении.

Также Рубио обсудил с европейскими главами МИД усилия президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий на Украине.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев заявил, что Трамп, вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и госсекретарь Рубио помогли сделать «исторический шаг к миру» на Украине.

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