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15:12, 15 мая 2025Мир

Дмитриев заявил об историческом шаге Трампа к миру на Украине

Дмитриев заявил, что Трамп помог сделать «исторический шаг к миру» на Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Andrew Harnik / Getty Images

Администрация президента США Дональда Трампа помогла сделать «исторический шаг к миру» на Украине. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Президент США Трамп, вице-президент Вэнс, спецпосланник Уиткофф и госсекретарь Рубио (...) сделали невозможное возможным. Вопреки всем трудностям и упорному сопротивлению первые за три года прямые переговоры России и Украины о мире вот-вот начнутся», — написал он.

Дмитриев добавил, что переговоры в Стамбуле могут стать историческим шагом к миру в том случае, если не будут сорваны «в последнюю минуту».

Ранее президент России Владимир Путин публично предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле с 15 мая. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский ответил, что будет ждать российского лидера лично, но при условии, если Москва пойдет на полное и длительное прекращение огня с 12 мая.

Ожидается, что переговоры делегаций двух стран состоятся сегодня, 15 мая.

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