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07:47, 15 мая 2025Мир

Стало известно место проведения переговоров России и Украины в Стамбуле

РИА: Переговоры по Украине пройдут в офисе администрации главы Турции в Стамбуле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Переговоры России и Украины пройдут в том же месте, что и в 2022 году — в офисе администрации президента Турции в центре Стамбула. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.

Переговоры сторон по урегулированию конфликта состоятся в четверг, 15 мая. Российская делегация, которую возглавил помощник президента Владимир Мединский, уже прибыла в Стамбул.

Украину на переговорах представят Владимир Зеленский, глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, глава МИД Андрей Сибига и советник Игорь Жовква.

Сообщалось, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не планирует встречи с делегациями Москвы и Киева в Стамбуле, однако примет в своей резиденции в Анкаре Зеленского.

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