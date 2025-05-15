Стрельбу бойцов ВСУ по сослуживцу у границы Курской области сняли на видео

Стрельбу бойцов ВСУ по сослуживцу у границы Курской области сняли на видео

В сети появились кадры стрельбы украинских военнослужащих по сослуживцу у границы Курской области. Их публикует Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».

На кадрах видно, как боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) без оружия идет по лесополосе и поднимает белый флаг. После этого по нему открывают стрельбу сослуживцы.

По информации канала, кадры сняты в теткинском приграничье. Штурмовой группе ВСУ приказали уничтожить бежавшего сослуживца — сначала они его окликнули, а затем выстрелили.

«Увидев наш БПЛА, открывший огонь оккупант поспешил укрыться в лесопосадке, по раненому вэсэушники нанесли удар FPV-дроном», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появились кадры с последствиями удара американской реактивной системы залпового огня HIMARS по Курской области. ВСУ ударили по мосту в приграничье, в результате чего он был полностью уничтожен.