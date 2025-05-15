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00:30, 15 мая 2025Из жизни

Таинственные «взрывы» птиц озадачили жителей одного штата

ABC News: В Калифорнии начали расследование таинственных взрывов птиц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

В американском штате Калифорния птицы начали замертво падать с электрических проводов после таинственных «взрывов». Об этом пишет ABC News.

Жители прибрежного района города Ричмонд озадачились проблемой, после того как стали часто замечать останки птиц на земле. На запись одной из камер видеонаблюдения попал момент, когда птица сидела на линии электропередач, а затем упала замертво. По словам очевидца, перед падением прозвучал звук взрыва петарды. Исходя из этой записи, жители штата решили, что птиц бьет током, и обратились за разъяснениями к местной коммунальной компании Pacific Gas & Electric Company. Там им заявили, что линии электропередач безопасны для птиц.

Калифорнийский Департамент рыболовства и охраны дикой природы начал расследование. Сотрудники его лаборатории получили для изучения останки скворца и плачущей горлицы. Согласно их экспертизе, травмы птиц больше напоминают последствия выстрела из дробовика, пневматического оружия или рогатки, но не удара электрическим током.

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Тем не менее жители Ричмонда сомневаются в выводах департамента. По их словам, услышанный ими звук не похож на выстрел. Один из них, Ян Соломон, отметил, что не верит в существование настолько точного человека, чтобы тот сбивал птиц одним выстрелом. «Мы просто хотим, чтобы в конце концов это было решено», — заявил другой житель Ричмонда.

Ранее сообщалось, что Министерство национальной обороны Канады составило для работающих в ведомстве чиновников план действий на случай встречи с гусями. Их призвали не пытаться кормить гусей или трогать их, так как это может спровоцировать птиц на агрессию.

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