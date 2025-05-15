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15:06, 15 мая 2025Экономика

Трамп рассказал о предложенной Индии и Пакистану альтернативе войне

Трамп рассказал о предложении Индии и Пакистану торговать, а не воевать
Дмитрий Воронин

Фото: Brian Snyder / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп, выступая перед военнослужащими в Катаре, заявил, что помог «урегулировать проблему между Индией и Пакистаном», предложив им альтернативу войне. Его слова приводит ТАСС.

«Мы говорили с ними о торговле. Давайте торговать вместо того, чтобы воевать! Пакистан был этим доволен, и Индия была этим довольна», — цитирует РИА Новости главу США. «Я считаю, что вопрос урегулирован», — добавил он, отметив, что до этого стороны становились все более враждебными.

Ранее Трамп на фоне объявленного перемирия анонсировал существенное увеличение торговли с обеими странами и пообещал работать над решением конфликта, эскалацию которого он назвал позорной.

Отношения между Индией и Пакистаном в очередной раз обострились после теракта рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир 22 апреля. Ночью 7 мая минобороны Индии объявило, что провело ответную операцию, нанеся удар по «террористической инфраструктуре» на территории Пакистана.

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