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14:06, 15 мая 2025Путешествия

Женщина лишилась путешествия за 1,5 миллиона рублей из-за турагентства

Путешественница из Австралии осталась без поездки и денег по вине турагентства
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Путешественница из Австралии запланировала «поездку всей жизни», но по вине турагентства лишилась денег. Об этом сообщает ABC.

По данным источника, медсестра из Квинсленда Донна Ламберт забронировала отпуск через турагентство Traveldream, прочитав положительные отзывы. Вместе с мужем они потратили 19 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Пара должна была отправиться из Ванкувера на Аляску, далее в Лас-Вегас и Гранд-Каньон.

В начале поездки выяснилось, что фирма оплатила туристам только перелет. Оказалось, с 2020 года компания работала без лицензии, а в апреле 2025-го и вовсе разорилась. Многие клиенты без предупреждения остались ни с чем.

«Я была совершенно разбита, хотя все сделала правильно. У меня была полная страховка. Я все оплатила, следовала советам. А теперь мы вернулись к исходной точке», — сообщила женщина.

Ранее турагент компании «Фокс Тревел» бросила российскую туристку с детьми в чужой стране и отказалась ей помогать. Пострадавшая заявила, что отправила деньги за весь тур, однако не получила билеты.

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