Ученые нашли новый фактор риска для слуха

HDS: Одиночество может быть фактором риска снижения слуха

Крупнейшее когорное исследование с участием почти полумиллиона человек выявило: ощущение одиночества может быть независимым фактором риска снижения слуха. Результаты опубликованы в журнале Health Data Science.

Авторы исследования из университетов Китая и Гонконга проанализировали данные 490 865 участников британского биобанка с медианой наблюдения 12,3 года. Оценка одиночества проводилась при помощи анкет, а новые случаи потери слуха фиксировались на основе медицинских записей.

Даже с учетом возраста, пола, уровня дохода, образа жизни, депрессии и генетики, у людей, испытывавших одиночество, риск потери слуха был на 24 процента выше, чем у остальных. Наиболее выраженная связь наблюдалась при сенсоневральной тугоухости — форме, связанной с повреждением слухового нерва или улитки.

Исследователи предполагают, что одиночество может запускать физиологические процессы, способствующие ухудшению слуха: хроническое воспаление, повышение давления, дисбаланс гормонов стресса и развитие сопутствующих заболеваний. При этом генетическая предрасположенность не ослабляла влияние одиночества, что указывает на отдельный, поведенческо-физиологический путь.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, можно ли снизить риск потери слуха за счет психологических и социальных вмешательств, направленных на уменьшение чувства одиночества.