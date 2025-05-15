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13:28, 15 мая 2025Наука и техника

Ученые нашли новый фактор риска для слуха

HDS: Одиночество может быть фактором риска снижения слуха
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Крупнейшее когорное исследование с участием почти полумиллиона человек выявило: ощущение одиночества может быть независимым фактором риска снижения слуха. Результаты опубликованы в журнале Health Data Science.

Авторы исследования из университетов Китая и Гонконга проанализировали данные 490 865 участников британского биобанка с медианой наблюдения 12,3 года. Оценка одиночества проводилась при помощи анкет, а новые случаи потери слуха фиксировались на основе медицинских записей.

Даже с учетом возраста, пола, уровня дохода, образа жизни, депрессии и генетики, у людей, испытывавших одиночество, риск потери слуха был на 24 процента выше, чем у остальных. Наиболее выраженная связь наблюдалась при сенсоневральной тугоухости — форме, связанной с повреждением слухового нерва или улитки.

Исследователи предполагают, что одиночество может запускать физиологические процессы, способствующие ухудшению слуха: хроническое воспаление, повышение давления, дисбаланс гормонов стресса и развитие сопутствующих заболеваний. При этом генетическая предрасположенность не ослабляла влияние одиночества, что указывает на отдельный, поведенческо-физиологический путь.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, можно ли снизить риск потери слуха за счет психологических и социальных вмешательств, направленных на уменьшение чувства одиночества.

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