В Генконсульстве России раскрыли будущее переговоров в Стамбуле

Генконсульство России: Речи об отмене переговоров с Украиной не идет

На данный момент времени речи об отмене двусторонних переговоров с Украиной не идет, и они должны состояться. Об этом заявили в Генеральном консульстве России в Стамбуле, передает РИА Новости.

«Переговоры не отменены», — сказал секретарь Генерального консульства РФ в Стамбуле Андриан Андрианов. Он добавил, что необходимо в скором времени ожидать официальное заявление руководителя российской делегации Владимира Мединского.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский заявил, что смыслом переговоров в Стамбуле является выход на устранение первопричин конфликта. Он также отмечал, что российская делегация настроена на серьезную профессиональную работу на переговорах с Украиной в Стамбуле.