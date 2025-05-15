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18:38, 15 мая 2025Спорт

В Госдуме рассказали о влиянии переговоров в Стамбуле на российский спорт

Журова: Перемирие с Украиной положительно повлияет на российский спорт
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова рассказала о том, как переговоры России с Украиной в Стамбуле могут повлиять на российский спорт. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

Она отметила, что возможное перемирие положительно повлияет на спорт в России. «Наших спортсменов незамедлительно начнут возвращать во всех видах. Насколько я знаю, МОК уже настойчиво рекомендует допускать российских спортсменов, хотя бы в нейтральном статусе», — заявила Журова.

Мирные переговоры Москвы и Киева должны пройти в четверг, 15 мая, в Стамбуле. В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от участия в международных турнирах по рекомендации Международного олимпийского комитета. Представители некоторых видов спорта участвуют в турнирах в нейтральном статусе.

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