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01:19, 16 мая 2025Россия

В ГД предложили пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках

В Госдуме захотели пересмотреть механизм возобновления отопления при заморозках
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил о необходимости обновления механизма возвращения отопления в случае резкого похолодания. Его слова приводит РИА Новости.

По словам парламентария, каждое майское отключение отопления заставляет россиян искать способы обогрева за свой счет.

Помимо этого, депутат напомнил, что май 2025 года стал неприятным сюрпризом для жителей Центральной России, которые столкнулись с резким похолоданием после неожиданного потепления.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что долгожданное потепление не задержится в Москве — уже на следующей неделе наступит новая волна похолодания.

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