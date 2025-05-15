В Иране назвали условие для избавления от высокообогащенного урана

NBC: Иран готов избавиться от высокообогащенного урана в обмен на отмену санкций

Иран будет готов избавиться от высокообогащенного урана при условии отмены экономических санкций в рамках сделки с США. Об этом заявил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по политическим вопросам, генерала Корпуса стражей исламской революции Али Шамхан, передает NBC.

Отмечается, что в таком случае Тегеран будет готов подписать ядерную сделку с Вашингтоном. Кроме того, исламская республика будет готова допустить международных наблюдателей на свои ядерные объекты и согласится обогащать уран исключительно для гражданских целей.

Ранее, 5 мая, официальный представитель главного внешнеполитического ведомства Ирана Исмаил Багаи заявил, что его страна готова провести встречу с «евротройкой» (Великобритания, Германия, Франция) и обсудить ядерную программу этой исламской республики.