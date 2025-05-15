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09:44, 15 мая 2025Мир

В МИД Турции ответили на вопрос о планах контактов с российской делегацией

МИД Турции: Окончательных планов о контактах с делегацией РФ пока нет
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Окончательных планов о контактах представителей МИД Турции с делегацией России в Стамбуле пока нет. Об этом заявил официальный представитель турецкого внешнеполитического ведомства МИД Турции Онджу Кечели, сообщает ТАСС.

«Пока еще окончательных [решений] о встрече нет», — сказал дипломат.

Также отмечается, что на отдельный запрос о том, предполагается ли в каком-либо статусе участие турецких чиновников в стамбульских переговорах, в настоящее время от ведомства комментариев не поступало.

Ранее российская делегация прибыла в Стамбул для переговоров с украинской стороной, которые запланированы на 15 мая. Делегацию возглавил помощник президента России Владимир Мединский.

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