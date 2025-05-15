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08:27, 15 мая 2025Бывший СССР

В Москве напомнили об отказе Зеленского от прекращения огня в 2019 году

Мирошник: В 2019 году Зеленский уже отказывался от прекращения огня
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Volodymyr Zelensky / Global Look Press

Владимир Зеленский в 2019 году уже отказывался от прекращения огня. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

Дипломат рассказал, что данный пункт договора был предварительно подписан Киевом. Однако впоследствии его заменили на «обтекаемые формулировки», которые Украина не выполнила. Мирошник добавил, что после этого желания встречаться с Зеленским «не возникало».

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко вел многочасовые переговоры с Зеленским, пытаясь договориться с ним о нормальном взаимодействии. Россия пошла на целый ряд уступок в переговорном формате», — отметил посол.

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