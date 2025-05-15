Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:14, 15 мая 2025Мир

В Норвегии раскрыли одно желание ЕС в отношении России и США

Профессор Дизен: ЕС хочет саботировать переговоры и втянуть США в войну с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Philipp von Ditfurth / dpa / Global Look Press

Европейский союз (ЕС) хочет втянуть США в противостояние с Россией. Такое желание властей ЕС раскрыл профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну», — сказал он.

По его словам, Брюссель уже не сможет повлиять на исход конфликта на Украине. Все, на что сейчас способны европейские политики — это делать совместные фото и посылать «мощные сигналы», добавил Дизен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, поддержав предложение России о переговорах, обнулил ультиматум ЕС и Украины в отношении Москвы и «разрушил стратегию по принуждению президента России Владимира Путина к миру».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлены делегации России и Украины на переговорах в Стамбуле. Трамп не поедет

    Илона Маска сочли отцом двойняшек актрисы Эмбер Херд

    В Норвегии раскрыли одно желание ЕС в отношении России и США

    Женщину посадили в тюрьму за совращение 13-летнего друга сына

    Развеян популярный миф о питании при раке

    Индекс Мосбиржи упал после объявления состава делегации России

    Сексолог оценила популярный миф о полигамности мужчин

    В Германии рассказали о позоре Мерца из-за ультиматума Путину

    Одной категории россиян ограничат объем переводов

    В Венгрии отреагировали на сообщения о сбитии украинского беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости