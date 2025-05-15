В Норвегии раскрыли одно желание ЕС в отношении России и США

Профессор Дизен: ЕС хочет саботировать переговоры и втянуть США в войну с РФ

Европейский союз (ЕС) хочет втянуть США в противостояние с Россией. Такое желание властей ЕС раскрыл профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

«Они вообще не хотят никаких переговоров. Главная цель здесь — втянуть США в войну», — сказал он.

По его словам, Брюссель уже не сможет повлиять на исход конфликта на Украине. Все, на что сейчас способны европейские политики — это делать совместные фото и посылать «мощные сигналы», добавил Дизен.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп, поддержав предложение России о переговорах, обнулил ультиматум ЕС и Украины в отношении Москвы и «разрушил стратегию по принуждению президента России Владимира Путина к миру».