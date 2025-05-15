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16:56, 15 мая 2025Экономика

В одном российском городе пропали все электросамокаты

В Челябинске с улиц убрали все электросамокаты
Мария Черкасова

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Все арендные электросамокаты отключили в Челябинске — их заблокировали, опечатали и увозят с улиц, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным авторов канала, представителей всех кикшеринговых сервисов города вызвали в Следственный комитет (СК) на допрос. Предполагается, что массовый блок связан с нарушением правил для средств индивидуальной мобильности (СИЗ) — на них не установили госномера нового образца. Арендовать самокат в городе нельзя будет в ближайшие дни.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге запланировали ограничить аренду электросамокатов в ночные часы. Запрет планируют ввести на время с 23:00 до 06:00 в центральном районе города. С инициативой выступил замначальника Госавтоинспекции (ГАИ) Павел Крылов.

Известно также, что запретить ездить на самокатах предложили жители Патриарших прудов в столице.

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