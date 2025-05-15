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08:23, 15 мая 2025Россия

В России дали совет Западу по поводу Крыма

Константинов призвал Запад не затягивать с признанием Крыма территорией России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Западу не стоит затягивать с признанием Крыма территорией России, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что такой шаг станет реальным сигналом о стремлении западных стран к урегулированию украинского конфликта и достижению мира. «А для нас будет гарантией безопасности, а также — началом пути признания новых субъектов России», — добавил он.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что считает требование вернуть Крым Украине нелепым. Ранее он также отмечал, что полуостров останется в составе России в рамках мирной сделки по Украине.

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