В России дали совет Западу по поводу Крыма

Константинов призвал Запад не затягивать с признанием Крыма территорией России

Западу не стоит затягивать с признанием Крыма территорией России, считает глава крымского парламента Владимир Константинов. Его слова приводит РИА Новости.

Политик подчеркнул, что такой шаг станет реальным сигналом о стремлении западных стран к урегулированию украинского конфликта и достижению мира. «А для нас будет гарантией безопасности, а также — началом пути признания новых субъектов России», — добавил он.

В конце апреля президент США Дональд Трамп заявил, что считает требование вернуть Крым Украине нелепым. Ранее он также отмечал, что полуостров останется в составе России в рамках мирной сделки по Украине.