В России охранник больницы не пустил такси к пациенту со сломанной ногой и попал на видео

В Волгограде охранник больницы не пустил такси к пациенту со сломанной ногой

В Волгограде охранник больницы № 16 не пустил такси к пациенту со сломанной ногой. Инцидент попал на видео, которое опубликовал «Подъем» в Telegram.

На кадрах, снятых водителем, видно, что машине пришлось остановиться перед шлагбаумом. В это время пациенту приходится прыгать на одной ноге до вызванного им автомобиля — вторая загипсована. Таксист также демонстрирует номер автомобиля и заказа.

По информации издания, охранник пояснил, что якобы исполнял приказ главврача. В свою очередь, руководитель медучреждения Сергей Захаров в беседе с журналистами заявил, что инцидента с пациентом нет, а на видео видно, кто не пропускал машину. «Глупых указов, приказов я никогда не издавал. Я не умалишенный и не шизофреник издавать подобные указы», — сказал он.

При этом в комитете здравоохранения Волгоградской области, комментируя ситуацию информагентству «Высота 102», заявили, что администрация медучреждения поручила начальнику службы охраны провести разъяснительную работу из-за произошедшего. «Для маломобильных лиц предусмотрен специальный порядок въезда: при приближении к шлагбауму водитель автомобиля получает временный пропуск, позволяющий доехать непосредственно до входа в учреждение», — объяснили в ведомстве.

Ранее в Хабаровском крае медперсоналу Вяземской районной больницы пришлось на руках спускать пациентов по лестнице из-за сломанного пассажирского лифта и вышедшего из строя следом грузового. Кроме того, неисправные двери в одном из подъемников сломали руку лифтерше.