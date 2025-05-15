В России предложили продлевать отпуск в случае заболевания ребенка

Депутаты Госдумы предложили продлевать отпуск при уходе за больным ребенком

В Госдуме выступили с предложением разрешить продление отпуска гражданам в случае заболевания их ребенка. Об этом 360.ru рассказал глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, такую идею предложили сами родители. Дело в том, пояснил Нилов, что в Трудовом кодексе отрегулированы только случаи, когда заболевает работник, и отпуск продлевается.

«В случае если ребенок заболевает — этого в Трудовом кодексе не прописано. Чтобы работодатель понимал, какими нормами права руководствоваться, когда происходят такие жизненные ситуации, были предложены эти поправки», — объяснил парламентарий.

Нилов также обратил внимание, что планирование отпуска остается непростой задачей для семей с детьми. Если ребенок заболел накануне или во время отпуска, возникают сложности.

Ранее сообщалось, что семейные пары с детьми стали чаще приезжать на отдых в Крым. Отмечалось, что Москва, Краснодар и Ростов-на-Дону стали ключевыми городами, жители которых посетили полуостров в майские выходные.