В России рухнула выдача еще одного вида кредитов

НБКИ: Число выданных в России потребкредитов упало на 56,7 % в апреле

По итогам апреля 2025 года суммарное число выданных в России потребительских кредитов сократилось на 56,7 процента, или в 2,3 раза, в сравнении с тем же периодом 2024-го и опустилось до отметки 1,21 миллиона единиц. Об этом свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с которыми ознакомилась «Лента.ру».

При анализе использовались сведения, поступающие в бюро от кредиторов. По итогам исследования выяснилось, что во второй месяц весны количество одобренных потребзаймов сократилось в общей сложности почти на 1,6 миллиона единиц. В месячном выражении снижение составило 4,3 процента, или примерно 60 тысяч.

Наибольше количество потребительских займов традиционно было выдано россиянам, проживающим в крупнейших российских городах и регионах. В Москве показатель составил 84 тысячи единиц, в Московской области — 71,2 тысячи, а в Краснодарском крае — 50,1 тысячи. В топ-5 также вошли Тюменская и Свердловская области — 43,6 и 42,6 тысячи. Сильнее всего число одобренных потребкредитов упало в Оренбургской (минус 59,7 процента) и Саратовской (минус 59,3 процента) областях, а также в Ставропольском и Алтайском краях — минус 58,8 процента.

В апреле резкое охлаждение было зафиксировано и в сегменте автокредитования. По итогам второго весеннего месяца число одобренных заявок по такого рода займам в стране просело на 39 процентов в годовом выражении, несмотря на продолжающееся снижение средних рыночных ставок. Аналитики объясняют заметное охлаждение в различных сегментах кредитования в России с рядом факторов, включая жесткую денежно-кредитную политику Центробанка и усиление регуляторных требований к потенциальным заемщикам.