В Северной Осетии произошла стрельба, один человек погиб

В Северной Осетии произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в городе Ардон. Неизвестный мужчина подъехал к автомойке, вышел из машины и начал стрелять из автомата по людям. Один из них, случайный прохожий, скончался на месте, а владелец автомойки находится в реанимации.

После нападения мужчина скрылся с места преступления и сжег машину в поле. На месте стрельбы были обнаружены гильзы калибра 7,62 миллиметра. В республике введен план «Перехват».

Ранее в Карелии задержали мужчину, расстрелявшего соперника из пистолета в баре. При задержании он оказал активное сопротивление — стрелял в сторону силовиков, а позже забаррикадировался в гараже.