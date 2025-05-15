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00:48, 15 мая 2025Россия

В Северной Осетии произошла стрельба

В Северной Осетии произошла стрельба, один человек погиб
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В Северной Осетии произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает Baza.

Инцидент произошел в городе Ардон. Неизвестный мужчина подъехал к автомойке, вышел из машины и начал стрелять из автомата по людям. Один из них, случайный прохожий, скончался на месте, а владелец автомойки находится в реанимации.

После нападения мужчина скрылся с места преступления и сжег машину в поле. На месте стрельбы были обнаружены гильзы калибра 7,62 миллиметра. В республике введен план «Перехват».

Ранее в Карелии задержали мужчину, расстрелявшего соперника из пистолета в баре. При задержании он оказал активное сопротивление — стрелял в сторону силовиков, а позже забаррикадировался в гараже.

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