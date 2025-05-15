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00:57, 15 мая 2025Мир

В Швейцарии рассказали о ловушке для Зеленского

Подполковник Боссхард: Переговоры в Стамбуле стали ловушкой для Зеленского
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Zhao Dingzhe / XinHua / Global Look Press

Переговоры России и Украины в Стамбуле стали ловушкой для украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью Sputnik рассказал подполковник Генштаба армии Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

«Зеленский втянут в эту жесткую игру и больше не может рассчитывать на счастливый финал своей президентской комедии», — сказал он.

По его словам, президент России Владимир Путин имеет на руках много козырей, в то время как украинские власти оказались в политическом тупике. Боссхард добавил, что Зеленский может войти в историю своей страны в качестве «самого неудачного президента».

Ранее ирландский журналист Чей Боуз рассказал об угрожающей мирному урегулированию на Украине проблеме. По его словам, на Украине нет лиц, с которыми Россия могла бы вести переговоры, из-за чего Москве, вероятно, придется решать конфликт военным путем.

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