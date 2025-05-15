Захарова: Надевший вышиванку Зеленский является ряженым на похоронах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, надевшие вышиванки по случаю Дня вышиванки, являются ряжеными на похоронах Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ряженые на похоронах своего государства», — написала она.

По словам дипломата, семья украинского лидера разграбила украинский народ. Она также сопроводила опубликованную фотографию Зеленского и его супруги подписью: «Тень вышиванки».

Ранее Захарова заявила, что президент Украины является клоуном и неудачником. Она сказала это после того, как украинский лидер назвал российскую переговорную группу в Стамбуле бутафорской.