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15:31, 15 мая 2025Бывший СССР

Захарова оценила наряд Зеленского

Захарова: Надевший вышиванку Зеленский является ряженым на похоронах Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена, надевшие вышиванки по случаю Дня вышиванки, являются ряжеными на похоронах Украины. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Ряженые на похоронах своего государства», — написала она.

По словам дипломата, семья украинского лидера разграбила украинский народ. Она также сопроводила опубликованную фотографию Зеленского и его супруги подписью: «Тень вышиванки».

Ранее Захарова заявила, что президент Украины является клоуном и неудачником. Она сказала это после того, как украинский лидер назвал российскую переговорную группу в Стамбуле бутафорской.

Вот это да!
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