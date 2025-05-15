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11:42, 15 мая 2025Бывший СССР

Захарова рассказала о намерениях Киева относительно мирных переговоров

Захарова: Власти Украины не помышляют об установлении мира
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Власти Украины не помышляют о мире, но нацелены на продолжении войны и кровопролития. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Ни о каком мире, как вы понимаете, при таких законопроектах в Киеве не помышляют», — заявила Захарова, комментируя слова замглавы офиса президента Украины Ирины Верещук о рассмотрении законопроекта, направленного на системное обучение граждан республики к действиям в условиях войны.

Она добавила, что подобная инициатива означает фактически всеобщую завуалированную мобилизацию населения Украины для обеспечения долгой войны.

Ранее Захарова заявила, что делегация из России, прибывшая в Стамбул для переговоров по Украине, настроена на серьезную работу. Она подтвердила, что делегация уже находится в Турции.

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